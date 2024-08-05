ميرنا وليد - بيروت - تمتلك عارضة الأزياء والمدافعة عن حقوق المرأة نور عريضة شعبية كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، اذ تنال فيديوهاتها وصورها اعجاب عدد كبير من المتابعين، كما ان الجمهور أحب ظهورها ايضا برفقة ابنتها أيلا.
نور عريضة كانت قد تواجدت مؤخرا في لجنة تحكيم ملكة جمال لبنان لـ عام 2024 والتي نالت اللقب ندى كوسا، موقع "الفن" تواجد في المناسبة والتقى بـ نور عريضة وتحدثنا معها عن كيف تتعامل مع التعليقات السلبية، وغيرها من المواضيع.
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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- نور عريضة: "حاولت مساعدة نساء معنفات وهكذا أتعامل مع التعليقات السلبية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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