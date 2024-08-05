شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى صابر: كتبت أين قلبى كنموذج حقيقى للمرأة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السيناريست مجدي صابر خلال ندوة تكريمه بتليفزيون الخليج 365 عن سبب كتابته لمسلسل أين قلبي: "في ذلك الوقت كانت قد ظهرت المرأة المصرية في عدة أعمال بشكل غير لائق خيانة زوجية أو سرقة أو قتل أو دعارة وغيرها، ولي أصدقاء يعملون في دولة الكويت والسعودية وأكثر من دولة عربية وتحدثوا معي وقالوا لا يصح تقديم المرأة المصرية بهذا الشكل، فالناس بالدول الأخرى تعايرنا، لماذا تقوموا بتصدير تلك الصورة للمرأة المصرية هؤلاء ليسوا أمهاتنا ولا أخواتنا ومن هنا قررت أن أكتب أين قلبي ليكون نموذج حقيقي للمرأة المصرية.

وتابع صابر: وكتبت المسلسل عن أرملة زوجها توفى وترك لها ولد وبنت في سن المراهقة وتحولت هي للأم والأب وفي نفس الوقت تعول أبوها وهذا ما يوجد في المجتمع المصري، وتتعرض لإغراءات سواء من العمل أو عم الأولاد وعرض المسلسل وحقق نجاح كبير.

‎وكرم الخليج 365 السيناريست الكبير مجدي صابر، ومنحته درع التكريم الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيسة تحرير الخليج 365، وتحدث خلال الندوة الذى أقامها قسم الفن عن بدايته في عالم كتابة الأعمال الدرامية، التى بدأها في سن الخامسة عشر من عمره، كما تحدث عن علاقته بوالده ونشأته في منطقة شبرا.

‎كما تطرق حديث السيناريست مجدى صابر عن تعاونه مع كبار النجوم، على رأسهم الراحل نور الشريف ويحيى الفخرانى وعبلة كامل، وغيرهم وكواليس كثيرة فى مشواره.

‎وأشاد صابر خلال الندوة بعدد من الأعمال الأخيرة، منها مسلسل الحشاشين، وأكد أننا فى حاجة إلى مثل هذه المسلسلات.

وقدم السيناريست مجدي صابر باقة كبيرة من الأعمال الدرامية التي تركت بصمة كبيرة مع الجمهور، ومنها "للعدالة وجوه كثيرة" و"الرجل الآخر" و"سلسال الدم" و"أين قلبي" و"فريسكا" وغيرها الكثير من المسلسلات.