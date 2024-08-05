مينا عطا يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة "قشطة وعسل"

محمد اسماعيل - القاهرة - نورهان ربيع

يستعد الفنان مينا عطا لطرح أغنيته الجديدة بعنوان " قشطة وعسل"، خلال الأيام القليلة القادمة، وقام بمشاركة جمهوره جزء منها عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام

وأعلن عطا خلال منشوره أن الأغنية سيتم طرحها كاملة وبشكل رسمي في جميع المنصات الفنية والغنائية، يوم الأربعاء المقبل، وكتب: "يارب تعجبكم رأيكم يهمني يا حبايب قلبي ".

يذكر أن الفنان مينا عطا بدأ مشواره الفني من خلال مشاركته في برنامج ستار أكاديمي لاكتشاف المواهب، ثم انطلق إلى عالم الغناء ولقى إعجاب الجمهور، ومن أبرز أغنياته " أنا بتخان، اتنين وحوش وغيرها ".