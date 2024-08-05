شكرا لقرائتكم خبر عن سينرجى تؤجل تصوير تيتا زوزو حدادًا على أرواح منتجيها ولم يتم تحديد عودة التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت شركة سينرجى المنتجة لمسلسل تيتا زوزو بطولة النجمة إسعاد يونس، تأجيل التصوير لحين الانتهاء من فترة الحداد على أرواح المنتجين الأربعة حسام شوقى، فتحى إسماعيل، محمود كمال، وتامر فتحى، بعد أن وفاتهم المنية الخميس الماضى إثر حادث سير أليم، وسوف يقام العزاء للمنتجين الأربعة مساء اليوم الأحد في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكانت المخرج شيرين عادل قد صورت عددا كبيرا من المشاهد من المسلسل، المقرر عرضه في موسم الأوف سيزون، حيث يتبقى لها الديكور الأساسى لبطلة العمل إسعاد يونس خلال الفترة المقبلة.

مسلسل تيتا زوزو مكون من 30 حلقة، ومن بطولة إسعاد يونس، مصطفى غريب، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، إسلام إبراهيم، مجدى بدر، وإيمان يوسف، وعدد من الأطفال، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، انتاج سينرجى ، تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت.

وعرض مؤخرًا للنجمة إسعاد يونس فيلم "عصابة عظيمة" فى دور العرض خلال شهر يناير الماضى، ويشارك فى بطولته، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبة، مع عدد من ضيوف الشرف، منهم محمد ثروت وعارفة عبد الرسول، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس.