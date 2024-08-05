نهال عنبر تخضع لعمليّة جراحيّة دقيقة…. إقرأ التّفاصيل

خضعت الممثّلة المصريّة، نهال عنبر، لعمليّة جراحيّة في كتفها اليمنى وذلك إثر تضرّر أصاب جزءًا من الوتر الرّافع في كتفها، بعد تعرّضها لحادثة سقوط من أعلى الدّرج، منذ عام مضى تقريبًا.

في هذا السّياق، أوضحت “عنبر” لـ “المصريّ اليوم “، أنّها كانت تخضع للعلاج الطّبيعيّ لكتفها منذ إحد عشر شهرًا وترتدي حمّالة الذّراع الواقية، إلّا أنّ حالتها، تطلّبت التّدخّل الجراحيّ لتتخلّص من الأوجاع، وتعود الى حياتها الطّبيعيّة”.

كما نشرت الصّفحة الرّسميّة للفنّانة نهال عنبر عبر “إنستغرام”، صورة لها من داخل المستشفى معلّقة: “الفنانة نهال عنبر خضعت لجراحة دقيقة بالكتف بالمنظار وتطمئن جمهورها إلى صحّتها، دعواتكم لها بالشّفاء العاجل”.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

على صعيد الأعمال الفنّيّة، تشارك نهال عنبر في مسلسل جديد بعنوان “غموض”، تدور أحداثه في إطار من التّشويق والغموض، يشارك نهال عنبر في بطولة المسلسل: نضال الشافعيّ، إيساف، ميدو عادل، طاهر أبو ليلة، هاجر الشرنوبيّ، محمّد أبو داوود، إلهام عبد البديع، ياسر علي ماهر، محمّ عند نجاتي، ندى بهجت، وغيرهم والعمل من إخراج حسام سلامة وكتابة فتحي الجندي.