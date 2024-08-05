إختار طليقته وأولاده.. بن أفليك انفصل رسمياً عن جينيفر لوبيز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن إعلان طلاق النجمين بن أفليك وجينيفر لوبيز بات قريباً، حيث اكدت مصادر صحافية أنهما وقعا بالفعل على أوراق الطلاق رسمياً بعد فشل قصة حبهما، لينتهي بذلك زواجهما الذي استمر عامين فقط.

واكدت مصادر لصحيفة “دايلي ميل” أن توقيع أوراق الطلاق بين بن أفليك وجي لو انتهى قبل نحو شهر، لكنهما ينتظران الوقت المناسب لإنهاء الأمر رسمياً والإعلان عنه.

ولفت مصدر إلى أن الثنائي في طريقهما لإعلان الانفصال رسمياً، وسيتم ذلك من خلال بيان مشترك وواضح، لينتهي بذلك الزواج الذي توقع الكثيرون أنه سيدوم لسنوات طويلة بسبب قصة الحب الكبيرة التي جمعت بينهما على مدار سنوات، وتوجت بالاحتفال بزواجهما عام 2022.

وأوضح مصدر آخر للصحيفة أن هذا الزواج لم يكن سعيداً للغاية كما كان متوقعاً للثنائي خاصة في السنة الأخيرة بسبب الأزمات التي وقعت بينهما، ولم يتم الإعلان عنها أو الكشف عن تفاصيلها عبر الاعلا والسوشيال ميديا.

وقبل الإعلان عن انفصاله، بدأ بن أفليك فصلاً جديداً من حياته بانتقاله إلى منزله الجديد في لوس أنجلوس.

وكشف مصدر مقرب من النجم لـET بالنسخة الأميركية: “بن يحب منزله الجديد ويشعر بالأمل بشأن التغيير، لقد أراد أن ينتقل ويكون أقرب إلى جين غارنر وأطفالهما لتسهيل عملية الأبوة والأمومة المشتركة”.

وأضاف: “كان وقتاً عصيباً بالنسبة له، لكنه مستمر في ذلك لجعل رفاهيته مع عائلته أولوية”.

واشترى الممثل الحائز على جائزة الأوسكار عقاراً بقيمة 20.5 مليون دولار في لوس أنجلوس، بعد أسابيع من عرضه المنزل الذي يملكه مع جينيفر لوبيز للبيع، والمنزل الجديد مكون من خمس غرف نوم.