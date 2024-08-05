الأمير هاري يتلقى صفعة جديدة من عائلته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مع حرص العائلة البريطانية المالكة على تجاهل الأمير هاري وميغان ماركل، تم استبعادهما من التجمع الصيفي السنوي للعائلة في قلعة بالمورال هذا العام، حيث واصل الملك تشارلز الثالث تقليد والدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية، بالسفر إلى العقار الملكي في المرتفعات الاسكتلندية والبقاء فيه حتى نهاية الصيف، لكن دوق ودوقة سايسكس وأطفالهما الأمير آرتشي والأميرة ليليبت، لم يتلقوا دعوة هذا العام أيضاً.

وأكد موقع صحيفة “دايلي ميل” البريطاني ان ممثلي قصر باكنغهام وسايسكس، يتوقع انضمام الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، مع أطفالهما الثلاثة الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس إلى بالمورال هذا العام للاستمتاع بالعطلة الصيفية.

إلى ذلك، أكد مصدر لصحيفة Express.co.uk، أن أمير ويلز سيكون هناك وسيكون الحدث هذا العام عادياً ومن دون اي ضجة، حيث سيجتمع الجميع فقط للاسترخاء والراحة”، ومن المتوقع أيضاً أن تنضم الأميرة آن، وزوجها نائب الأدميرال السير تيم لورانس، إلى العائلة في التجمع المقرر عقده منتصف آب (أغسطس) الجاري.

وأشار المصدر إلى أنه ليس من المتوقع أن ينضم هاري إلى عائلته، على الرغم من حبه الكبير لقصر بالمورال، حيث كتب الدوق في مذكراته Spare: “بالنسبة لي، كانت بالمورال دائماً بمثابة الجنة بكل بساطة، إنها مزيج بين عالم ديزني وبعض بستان الدرويد المقدس، كنت دائماً مشغولاً جداً بالصيد والرماية والجري صعوداً ونزولاً على التل، ما أحاول قوله هو أنني كنت سعيداً هناك”.