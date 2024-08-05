بالصور والفيديو – لقاء مميّز يجمع العائلة المالكة بالأميرة الصغيرة إيمان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الملكة رانيا العبدالله بمقطع فيديو عفوي اللقاء العائلي الأول بالأميرة الصغيرة ايمان، إبنة ولي العهد الحسين والأميرة رجوة.

وشاركت متابعيها بمقطع عفوي يجمع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وعائلته لحظة وصولهم إلى المستشفى واستقبالهم من قبل ولي العهد وتلقيه التبريكات، لينتقلوا بعها إلى الجناح الخاص بالأميرة، ليحضر بعدها الحسين الطفلة ويسلمها لوالده ووالدته التي حرصت على إظهار ملامح الطفلة دون أي قلق على السوشيال ميديا.

وبدا الملك في غاية السعادة وهو يحتضن حفيدته الأولى وكانت الأجواء داخل المستشفى عائلية تجمع بين الفرح والحب.

شاركت الملكة الاردنية متابعيها على السوشيال ميديا بصور عفوية لها وهي تحمل الطفلة وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: “إيمان الصغيرة مكانك كبير بقلبي. فرحتنا فيكِ ما إلها حدود”.

بدوره، هنأ العاهل الأردني نجله بالمولودة الجديدة بمنشور عبر منصة “اكس”، وكتب: “الحمد لله الذي وهبنا حفيدتنا الأولى إيمان بنت الحسين. أبارك للحسين ورجوة العزيزين مولودتهما. نسأل الله أن ينبتها نباتا حسنا ويحفظها لوالديها. نورتي عيلتنا جدو”.

يذكر أن الأميرة رجوة الحسين وضعت مولودتها الأولى الأميرة إيمان بنت الحسين في مدينة الحسين الطبية، صباح السبت.