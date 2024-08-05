عمرو سعد يُجدد تعاونه مع مخرج "الغربان" في فيلم جديد

يعيش الفنان عمرو سعد، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، لاسيما على مستوى السينما، إذ تعاقد على بطولة فيلم جديد، من المُقرر أن يبدأ تصويره منتصف العام المُقبل، بعد انتهائه من تصوير مسلسل "سيد الناس" المُقرر أن ينافس به في رمضان 2025.

الفيلم يتناول قصة شعبية معاصرة

علمت "سيدتي"، أن الفيلم الجديد لـ عمرو سعد، سيجمعه للمرة الثانية بالمخرج ياسين حسن، وذلك بعد تجربتهما في فيلم "الغربان"، الذي يتبقى فيه مشهد "المعركة الأخيرة" ومن المقرر الانتهاء منها خلال أيام، فيما يتناول الفيلم الجديد قصة شعبية معاصرة، وسيطل منها "عمرو" على جمهوره بشكلٍ جديد.

جلسات عمل تجمع عمرو سعد والمخرج ياسين حسن

عقد عمرو سعد والمخرج ياسين حسن جلسات عمل خلال الفترة الأخيرة، بشأن الاتفاق على ملامح المشروع والوقوف على أبرز التفاصيل، لاسيما وأنه جرى الاتفاق بشكلٍ مبدئي على بدء التصوير منتصف العام المُقبل، خاصةً وأن المخرج مشغول بأكثر من مشروع هو الآخر.

استئناف تصوير "الغربان" خلال أيام

وفي سياقٍ آخر، يستأنف عمرو سعد، تصوير فيلم "الغربان" خلال الأيام المُقبلة، حيث يتبقى تصوير مشهد المعركة الأخيرة فقط، وكان من المقرر تصويره خلال الفترة الماضية، إلا أن الشركة المنتجة قررت تأجيله بسبب موجة الحر الشديدة التي شهدتها مصر مؤخراً، خاصةً وأن هذه المشاهد سيتم تصويرها تحت أشعة الشمس، الأمر الذي قد يُصيب فريق العمل أو يسبب لهم نوعاً من الإجهاد.

فيلم "الغربان" بطولة عمرو سعد، مي عمر، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، أحمد وفيق، جميل برسوم، عبد العزيز مخيون، صفاء الطوخي، فارس رحومة، لبنى ونس، وتأليف وإخراج يسن حسن، وتدور أحداثه في إطار من الحركة والتشويق، في أربعينيات القرن الماضي، خلال الحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية عشية معركة (العلمين) حيث يدور صراع قوي بين أكثر من جهة.

موسم دراما رمضان 2025

كما يواصل عمرو سعد التحضير لمسلسله الجديد الذي يحمل اسم "سيد الناس"، والذي يعيده للمنافسة في دراما رمضان 2025، بعد غيابه عن موسم 2024؛ حيث قدّم آخر أعماله مسلسل "الأجهر"، والذي شاركه البطولة فيه: درة، ناهد السباعي، سيد رجب، عمرو عبدالجليل، أحمد مجدي، أحمد صفوت، سارة سلامة، نورالنبوي، محمد جمعة، أنوشكا، عارفة عبدالرسول، من تأليف ورشة ملوك، وإخراج ياسر سامي.

وكان عمرو سعد، قد أعلن يوم الخميس الماضي، عن توقف تصوير أعماله الحالية لمدة أسبوع، حداداً على وفاة المنتجين الأربعة داخل شركة "سينرجي" إحدى أكبر شركات الإنتاج في القاهرة، وذلك إثر حادث مروري مروع على طريق الضبعة، وهم: حسام شوقي المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجى، والمنتجون الفنيون بالشركة محمود كمال، فتحي إسماعيل، وتامر فتحي، حيث كتب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، أعلن الحداد العام وتوقفي عن أي عمل فني أقوم بتصويره الآن لمدة أسبوع حداداً على أخي وصديقي المنتج الكبير حسام شوقي، بعد أن تلقيت اليوم خبر وفاة أصدقائي المنتجين حسام شوقي، وفتحي إسماعيل ومحمود كمال إثر حادث كبير، ربنا يرحمهم جميعاً فهو أرحم الراحمين، أرجوكم الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة وأن يجعل الله مثواهم الجنة".

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