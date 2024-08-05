شيرين عبدالوهاب توجه رسالة لجمهورها لأول مرة بعد أزمتها

حرصت الفنانة شيرين عبدالوهاب، أن تطمئن جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية بعد أزمتها الأخيرة مع طليقها المطرب حسام حبيب، التي اتهمته فيها بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابات كبيرة بها وانتهاء الأزمة بالصلح في النيابة.

وبعثت شيرين عبدالوهاب برسالة صوتية إلى جمهورها، وذلك عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس»، وقالت :«جمهوري الغالي، عيلتي الكبيرة اللي عايشة بحبهم ليا ربنا يديكم نعمه في حياتي، وحشتوني أوي»

وبعد نشر شيرين التسجيل الصوتي على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، تفاعل معها الجمهور في التعليقات، وخاصةً عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، وكانت تعليقاته مُشجعة لها، إذ كتب متابع: «وحشتينا يا صوت مصر»، وكتب أخر: «وحشتينا أنتِ يا شيرين ولازم ترجعي أقوى من الاول»

وكانت أعلنت شيرين عبدالوهاب، في بيان صحفي سابق، أنه لا صحة مطلقا لما اشيع خلال الأيام الماضية على صفحات التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإخبارية، بشأن عودتها للفنان حسام حبيب مرة أخرى .

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