ماجدة الرومي تُحيي ذكرى انفجار مرفأ لبنان

القاهرة- الخليج 365
أحيت المطربة ماجدة الرومي ذكرى انفجار مرفأ بيروت، والتي مر عليها 4 سنوات، حيث أعربت عن حزنها الشديد منذ وقوع ذلك الحادث.
وكتبت ماجدة الرومي في تدوينة عبر حسابها بمنصة «X»: «يارب وإلهي أشفق علينا وعلى أهالي كل الشهداء، وخاصة اليوم أهالي شهداء المرفأ، متى تنتقم لهم؟ متى سيحل علينا جميعا يوم عدالتك على هذه الأرض وعلى كل من أجرم بحق لبنان وشعبه، متى يارب؟».
ووقع حادث انفجار مرفأ بيروت وقع منذ أربع سنوات، وراح ضحيته العديد من الشهداء اللبنانيين، وتسبب في تدمير الكثير من البيوت والمباني التي كانت في محيطه، وما زالت التحقيقات مستمرة حول الحادث، لمعرفة المتسبب الحقيقي به.
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