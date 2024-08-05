راغب علامة يشوق جمهوره لعمل فني جديد

يبدو أن الفنان راغب علامة، يستعد لعمل فني جديد خلال الفترة المقبلة، حيث فضل عدم الكشف عن أي تفاصيل تتعلق به، سوى فقط الترويج له بجمل وعبارات تجعل جمهوره متحمس لطرح هذا العمل.

راغب علامة يثير فضول جمهوره

وكتب النجم راغب علامة، منشوراً جاء كالتالي: "عندي الكم قريباً جداً مفاجأة كتير حلوة.. فيكم تتوقّعوا شو هي".

حفل غنائي

على جانبٍ آخر يستعد السوبر ستار راغب علامة، لإحياء حفل غنائي يوم 17 أغسطس الجاري في لبنان، إذ شارك "علامة" محبيه ومتابعيه عبر خاصية "الاستوري" التابعة لحسابه الرسمي على "إنستغرام" مقطع فيديو ترويجي للحفل، تخلله مجموعة من أغانيه السابقة.

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أحدث أعمال راغب علامة

طرح راغب علامة خلال الأيام الماضية أحدث أعماله الغنائية التى حملت عنوان "بيروت ولا روما"، وذلك عبر قناته الرسمية على " يوتيوب". الأغنية من كلمات فيليبينو، ألحان محمد يحيى، توزيع إيلي بربر، وغناها راغب باللهجة المصرية.

وتقول كلمات الأغنية: كل حاجة معقولة وأنت مش معقولة، خدتي قلبي لوحدك من النظرة الأولى، والقمر على قده كان في حتة لوحده، هو مركز تاني وأنت طالعة الأولى، العيون مرسومة رسمة مش مفهومة، ما شافتش فجمالك في بيروت ولا روما".

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