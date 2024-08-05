بشرى ترد على منتقدي زواجها للمرة الثالثة

قالت الفنانة بشرى، إن حديث البعض عن تعدد زيجاتها، لا يؤثر عليها سلبيا بل يضحكها، لأنها لم تصل إلى عدد زيجات الفنانة تحية كاريوكا، كما تردد، مشيرة إلى أن زيجتها الأخيرة من خالد محمود حميدة قبل أيام هي الزيجة الثالثة لها والتي تتمنى أن تدوم.

زيجات بشرى

وأضافت بشرى، خلال حوارها ببرنامج «حد النجوم»، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية «dmc»، أن الأفضل لديها أن تكون ناجحة في الطلاق على أن تكون فاشلة في الزواج، كما أن الأفضل أن تكون هناك علاقة صداقة ضمن حدود معينة بين والد أبنائها بدلًا من أن تكون العلاقة مسمومة ومليئة بالمشادات أمام الأطفال.

وأكدت بشرى أن تجربتها في الحياة جعلتها أكثر استعدادًا لأي موقف، وهذه هي الفلسفة التي تتبعها، مشيرة إلى أنها لا تنتقد أو تحكم على الآخرين الذين لا يتبعون نفس فلسفتها ولكنها تشكر القدر الذي منحها فرصة الزواج ثم الطلاق، حيث تعتبر كل تجربة جزء من حياتها وتجربة تعلمها الكثير.

وعلقت ساخرة على اختياراتها قائلة: «اختياراتي مدمرة حياتي»، مشيرة إلى أن اختيارها لزيجاتها كان يتأثر بالمرحلة العمرية قبل الإنجاب وبعده والأهم هو أن يكون هناك أولوية لأولادها.

ونوهت بأنها تزوجت من شخص هادئ وآخر حيوي، لكنها لم تجد أن هذه الشخصيات تناسبها، مشددة على أنه ليس شرطًا أن يحبها الزوج، ولكن يجب أن تحبه هي بشكل كبير لتكون الحياة خالية من التمثيل، حيث أنها لا تسطيع التمثيل بعيدًا عن الكاميرا.

قد يهمك أيضــــاً: