تعرف على قصة وسعر الجمل ساحوق الذي تسبب في غلق حساب عبدالرحمن المطيري على سناب نهائياً

تناولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، قصة الجمل “ساحوق” الذي كان سبباً في غلق حساب مشهور سناب شات عبدالرحمن المطيري بشكل نهائي.

ووفقاً للمعلومات، فقد وصلت قيمة البعير “ساحوق” إلى أكثر من 4 ملايين ريال سعودي، ورفض مالك البعير البيع عندما جاء شخص وسام البعير بهذا المبلغ، وأوضح حينها مالكه أنه لا يريد بيع ساحوق لأن كان يفيد فيه الناس بسبب إنتاجه الطيب، حيث يصل سعر الناقة الواحدة من إنتاج ساحوق إلى أكثر من 500 ألف ريال.

بعد ذلك أصيب البعير ساحوق وأشار البعض إلى أن ذلك بسبب “العين”، فتغير شكله وأصبح لا يأكل، وأصبح نحيفاً وهزيلاً، وتساقط الشعر من ظهره وجرح سنامه وأصبح أعمى لا يرى، وحاولوا علاجه ولكن لم يعالج بشكل كافي.

وقرر مشهور سناب عبدالرحمن المطيري أن يسلط الضوء على حالة “ساحوق”، وقال في مقطع فيديو أن ما أصابه بسبب العين مما تسبب في رفضه الأكل إلا بعد ما يقدموا له ملح مقروء عليه.

استعان صاحب البعير بمعالج شعبي، وأكد المعالج أن الكي بالنار يمكن أن يقتل “ساحوق”، قائلاً “النار لاجتمعت مع العين تقتله مباشرة”.

ومؤخراً نشر المطيري صورة للبعير وفمه مقطوع ومنظره مؤثر، مما تسبب في إغلاق حسابه، وجاء قرار الشركة بسبب صورة الجمل المصاب، وهو ما يتعارض مع قوانين وسياسة النشر عبر سناب شات.

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