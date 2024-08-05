علق عبدالرحمن المطيري على إغلاق شركة سناب شات حسابه على التطبيق بشكل نهائي.

وقال المطيري خلال مقطع فيديو : “العوض من الله، إن الله لطيف خبير، الله يدبر لنا الخير، نشوف وش بيصير، بنكلم، ويدبرها الله”.

والجدير بالذكر قررت شركة سناب شات غلق حساب المطيري بعدما نشر صورة جمل مصاب، وهو ما يتعارض مع قوانين وسياسة النشر عبر سناب شات. شاهد أيضاً: غلق نهائي لحساب عبد الرحمن المطيري على سناب شات والكشف عن السبب

كانت هذه تفاصيل خبر بعد حذف شركة سناب شات حسابه نهائيا.. بالفيديو: أول تعليق من عبدالرحمن المطيري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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