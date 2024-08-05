الحلفاوي يوجه رسالة لوالدة وسام أبو علي نجم هجوم الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجه الفنان القدير نبيل الحلفاوي، رسالة لوالدة اللاعب وسام أبو علي نجم هجوم الأهلي بعد تألقه مع الفريق في المباريات الأخيرة.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على "إكس": "يا أم وسام .. إرقي وسام".

وفي تدوينة سابقة، كتب الحلفاوي أيضا: "فيه حاجة غريبة وسام ده.. بيتحرك كتير وبيجري كتير بس بالراحة.. وتحس معاه إن الاجوان سهلة نقولش حليم وهو بيغني".

وقاد وسام أبو علي فريقه الأهلي لتحقيق فوز كاسح على المقاولون العرب برباعية نظيفة مساء الأحد، في مباراة مؤجلة من الجولة 23 للدوري المصري.

وواصل أبو علي هوايته في زيارة شباك منافسيه للمباراة الخامسة على التوالي، وهذه المرة بإحراز ثلاثة أهداف "هاتريك"، ولم يغب عن التسجيل إلا في مباراة واحدة فقط خلال آخر 10 مباريات.

ورفع المهاجم الفلسطيني الملقب بـ"الفدائي" للأهلي رصيده إلى 18 هدفا في 18 مباراة بمعدل هدف في كل مباراة، ليتصدر هدافي الدوري متفوقا على منافسيه خلال نصف موسم فقط مع المارد الأحمر.