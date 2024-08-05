محمد شفيق يكشف لـ"الخليج 365" كواليس تكوين فرقة محمد رمضان الموسيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

شهد حفل النجم محمد رمضان، الذي أقيم في جولف بورتو مارينا، تقديمه لأغاني للمرة الآولى بمصاحبة فرقة موسيقية، ويتولى قيادتها المؤلف الموسيقي محمد شفيق

المؤلف الموسيقي محمد شفيق، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تحدث عن كواليس التجربة التي قدمها مع النجم محمد رمضان، في الحفل الذي أقيم يوم الجمعة الماضية.

وقال محمد شفيق: "الفكرة كانت بدايتها أن الفنان محمد رمضان، عايز يبعد عن طريقة البلاي باك في تقديم أغانيه بالحفلات، و يطور من منظومة الغناء المباشر، وتحدث معي عن تنفيذها".

وتابع: "ولأننا أصلا نتعاون في تجهيز أغاني جديدة، شاركته ومعي مهندس الصوت جورج سعيد، الحماس بقوة، وبدأنا نجمع موسيقيين، ونعمل بروفات ولقينا الموضوع لطيف".

وأضاف: "اتولى العزف على الكيبورد والباص جيتار، ومعنا محمد قطامش (جيتار)، و رامي عبد الرحمن (طبلة و بركشن)،وجمال علاء (درامز)، وياسر عبد الله (كيبورد)، و الحمد لله بعد بروفات يومية لمدة أسبوع، كانت النتيجة رائعة في حفل يوم الجمعة الماضي".

وعن الخطوات القادمة، قال: "الفرقة أصبحت من فريق الفنان محمد رمضان، وإن شاء الله مستمرة في كل حفلاته، ونستعد حاليا للسفر إلى لبنان، لتقديم الحفل المقام يوم 17 أغسطس".

النجم محمد رمضان، نشر بوستر الحفل، عبر صفحاته في مواقع التواصل، وكتب: "بيروت راح تولع .. والفرح راح يعود، ثقة في الله أقوى حفلة في لبنان".

وخلال ظهوره في قناة ONE TV اللبنانية، المشاركة في رعاية الحفل،أوضح: "الحفل سيكون هو الأقوى في آخر 10 سنوات بلبنان"

وتابع: "سعيد أنني سأقدم حفلا في لبنان، وهذه أول حفلة لي في بيروت، والشعب اللبناني من أكثر الشعوب التي أحبها، وأتمنى أن أقدم حفلا يليق بهم".

الحفل الذي يقدمه النجم محمد رمضان، يعد الأول الذي تتولى تنظيمه والإشراف عليه الشركة الخاصة التي أسسها مؤخرا، بمشاركة منظم الحفلات نبيل السويسي، وتحمل إسم "BOSS PRODUCTION".