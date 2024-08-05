سبب إجراء نهال عنبر عملية جراحية وتطورات حالتها الصحية (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة نهال عنبر، سبب إجرائها عملية جراحية دقيقة، بالإضافة إلى تطورات حالتها الصحية.

وقالت نهال، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "أجريت العملية الجراحية أمس، وخيطت الوتر الرافع والدكتور حطلي خطاف ومازلت أشعر بالآلم بعد العملية".

وعن سبب إجرائها العملية، أضافت: "لما وقعت في مسرح النهار بإحدى جولاتي مع مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، وكان لازم عملية بعدها بس أنا قاوحت وقولت يمكن العلاج الطبيعي يجيب نتيجة لكن محصلش ده، واضطريت أعمل العملية في الآخر" .

وكانت نهال عنبر نشرت صورة لها وهي ترتدي ملابس غرفة العمليات الجراحية، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" .

وأوضحت، أنها خضعت لعملية جراحية دقيقة في منطقة الكتف بالمنظار، كما طمأنت جمهورها على صحتها، وطلبت من كل محبيها الدعاء لها بالشفاء العاجل.

يذكر أن، آخر أعمال نهال عنبر مسلسل "بدون سابق إنذار" الذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني 2024، بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد.

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