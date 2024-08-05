بـ"شورت قصير"..إنجي المقدم تنشر إطلالة جريئة بالمصيف والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة إنجي المقدم، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا جريئة لها خلال استمتاعها بإجازة الصيف.

ونشرت إنجي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "دع الصيف يبدأ".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر ما شاء الله" ، "إيه الجمال ده كله " ، "صباحك كله خير" ، "أيوة بقا" ، "تحفة" ، "يا مانجا".

يذكر ان، آخر أعمال إنجي المقدم، فيلم "كاملة" الذي تم عرضه على "نتفليكس" ودارت أحداثه عن شخصية طبيبة نفسية تعاني من نظرة المجتمع لها بعد كبر سنها وتأخرها بالزواج، وتبدأ أسرتها تتدخل في حياتها بعد وفاة والدها، حيث تتعرض لأزمات عاطفية تجعلها تفقد الثقة في من حولها وسط أجواء مليئة بالتشويق والإثارة،

وشارك في بطولته إنجي المقدم، سلوى عثمان، مي الغيطي، لطفي لبيب، وآخرين، ومن تأليف محمد عبد القادر، وإخراج جون إكرام ساويرس.

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