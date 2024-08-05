فن ومشاهير

"الهضبة معجب بصوتها"..تعرف على المطربة التي ظهرت مع عمرو دياب (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

نشر الشاعر بهاء الدين محمد، مقطع فيديو، ظهر فيه النجم عمرو دياب وهو بصحبة مطربة شابة تقدم إحدى أغانيه، وذلك عبر حسابه على "فيسبوك".

وكتب بهاء الدين محمد، على الفيديو: "لما الهضبة يعجب بصوت يبقى تم اعتماده، انتظروا قريبا شيرين السايس".

من هي شيرين السايس التي أعجب الهضبة بصوتها؟

- مطربة سورية الجنسية.

- درست الموسيقى والغناء في معهد صباح فخري.

- في عام 2010 ، اتجهت إلى احتراف الغناء.

- ومن سوريا.. انتقلت للمشاركة في حفلات تقام في دبي، وتونس، والعراق.

- طرحت شيرين سايس، عام 2012 أغنيتها الأولى بعنوان “أنا لو فيي”.

- قدمت أغاني " الممنوع مرغوب" ، "شو بقلن" والأغنية المصرية "دلوقتي".

- شاركت في البرنامج الغنائي “The Winner Is”، حيث وصلت إلى النهائيات.

وبرز إسم شيرين السايس عبر مواقع التواصل، بعد نشرها فيديوهات تقدم بها أشهر الآغاني ، ومنها "عليكي عيون" للمطرب أحمد سعد، والأغنية التركية الشهيرة "ارامام" للفنان إبراهيم تاتلسس و "صرنا صلح" للفنان وائل كفوري، وغيرها.

وعبر قناتها بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، أعادت تقديم أغاني "من أول دقيقة" للمغربي سعد لمجرد واللبنانية إليسا، وأغنية المطربة أصالة "صندوق" ، ومن أغاني فيروز "اليوم على خشبة" ، و "الله ما يسوى" للمطرب الإماراتي حسين الجسمي، و الأغنية المغربية الشهيرة ”هي هي” وغيرها.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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