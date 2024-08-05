"الهضبة معجب بصوتها"..تعرف على المطربة التي ظهرت مع عمرو دياب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

نشر الشاعر بهاء الدين محمد، مقطع فيديو، ظهر فيه النجم عمرو دياب وهو بصحبة مطربة شابة تقدم إحدى أغانيه، وذلك عبر حسابه على "فيسبوك".

وكتب بهاء الدين محمد، على الفيديو: "لما الهضبة يعجب بصوت يبقى تم اعتماده، انتظروا قريبا شيرين السايس".

من هي شيرين السايس التي أعجب الهضبة بصوتها؟

- مطربة سورية الجنسية.

- درست الموسيقى والغناء في معهد صباح فخري.

- في عام 2010 ، اتجهت إلى احتراف الغناء.

- ومن سوريا.. انتقلت للمشاركة في حفلات تقام في دبي، وتونس، والعراق.

- طرحت شيرين سايس، عام 2012 أغنيتها الأولى بعنوان “أنا لو فيي”.

- قدمت أغاني " الممنوع مرغوب" ، "شو بقلن" والأغنية المصرية "دلوقتي".

- شاركت في البرنامج الغنائي “The Winner Is”، حيث وصلت إلى النهائيات.

وبرز إسم شيرين السايس عبر مواقع التواصل، بعد نشرها فيديوهات تقدم بها أشهر الآغاني ، ومنها "عليكي عيون" للمطرب أحمد سعد، والأغنية التركية الشهيرة "ارامام" للفنان إبراهيم تاتلسس و "صرنا صلح" للفنان وائل كفوري، وغيرها.

وعبر قناتها بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، أعادت تقديم أغاني "من أول دقيقة" للمغربي سعد لمجرد واللبنانية إليسا، وأغنية المطربة أصالة "صندوق" ، ومن أغاني فيروز "اليوم على خشبة" ، و "الله ما يسوى" للمطرب الإماراتي حسين الجسمي، و الأغنية المغربية الشهيرة ”هي هي” وغيرها.