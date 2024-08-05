شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات عن مسرحية دكان أحلام قبل عرضها في مهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض مسرحية "دكان أحلام" ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة بنسخته الثانية، لمدة يومين الجمعة 23 أغسطس والسبت 24 أغسطس، وطرحت التذاكر على موقع تذكرتى متاحة لفئتين للجميع.

تدور أحداث العرض المسرحى "دكان أحلام"، فى إطار كوميدى حول فكرة فانتازية خيالية تحكى عن متجر لبيع الأحلام ومن خلاله يستطيع الإنسان أن يحلم بما يشاء على حسب الحلم الذى قام بشرائه.

وذلك منذ لحظة نومه إلى أن يستيقظ ومن خلال أحداث العرض نتعرف على روح المصريين وكيفية قبولهم للجميع وروح التسامح لديهم، والمسرحية من تأليف وإخراج أنس النيلى وبطولة عدد من الوجوه الشابة منهم الفنان ياسر مجاهد والفنانة ندى جمال.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.