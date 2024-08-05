شكرا لقرائتكم خبر عن تخلى عن خاتم الزواج.. بن أفليك يدخل حياة العزوبية بمظهر جديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

دخل النجم العالمي بن أفليك، إلى عصره الجديد بمظهر مختلف وعقار جديد في لوس أنجلوس يمكن تحويله بسهولة إلى مكان مخصص للعزوبية، حيث أفادت مجلة People، أن نجم باتمان، البالغ من العمر 51 عامًا، شوهد في عطلة نهاية الأسبوع بتصفيفة شعر جديدة وسترة جلدية بينما كان يقود دراجته الكهربائية الزرقاء.

وحافظ أفليك على مظهره الرائع مع تي شيرت من Red Hot Chili Peppers، وجينز رمادي، كما تخلى عن خاتم زواجه، فيما كان يقود دراجة كهربائية أثناء النهار، وتأتي هذه النزهة النهارية بعد أن قيد نفسه بالروتين من المنزل إلى المكتب لعدة أشهر منذ أن بدأت شائعات طلاقه الوشيك في الانتشار.

وفيما كانت زوجته جينيفر لوبيز، لا تزال تقضي إجازتها إلى جانب الحفاظ على التوازن بين العمل والحياة الأسرية في هامبتونز، لم يكن بن أفليك في أي مكان بالقرب منها، حتى في عيد ميلادها الخامس والخمسين.



بن أفليك بإطلالة رياضية

وعلى الصعيد المهني، يعمل "أفليك" على الجزء الثاني من فيلمه The Accountant 2، أما بالنسبة لحياته العاطفية، فيبدو أنه لن يكون هناك عودة للوراء بعد أن نقل أغراضه من منزل زوجته لوبيز، الذي تبلغ تكلفته 60 مليون دولار، في غيابها، الذى يعرض الآن للبيع.

يأتي هذا فيما قالت جينيفر لوبيز - في وقت سابق – خلال حفل عيد ميلادها الخامس والخمسين، إنها بكت عندما شكرت أصدقاءها وعائلتها على وجودهم هناك، على الرغم من عدم رؤية زوجها بن أفليك في الحفل.

وعبرت جينيفر عن إحساسها: "لقد رأيت كل أمنيات عيد الميلاد ومقاطع الفيديو الجميلة والمشاركات طوال الليلة الماضية وهذا الصباح من جميع أنحاء العالم.. لقد ضحكت وابتسمت وذرفت بعض الدموع".

ويأتي الحفل في أعقاب التوتر الذي تواجهه "جاي لو" مع بن أفليك، وقالت المصادر - حينها - لـ RadarOnline: "إن بن افليك يعيش منفردا ويعوض الوقت الضائع".