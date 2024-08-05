شكرا لقرائتكم خبر عن زاك إيفرون يكشف عن حالته الصحية بعد دخوله المستشفى فى إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمى زاك إيفرون عن تطورات حالته الصحية بعد دخوله المستشفى في إيبيزا، من خلال حسابه على إنستجرام: "أنا سعيد وبصحة جيدة، شكرًا على التمنيات الطيبة".

وكان قد نُقل النجم العالمى زاك إيفرون إلى المستشفى بعد "حادث سباحة بسيط" في إسبانيا، وقع الحادث ليلة الجمعة الماضية، وأدى إلى سحب إيفرون من حمام سباحة في فيلا في إيبيزا من قبل عاملين وجداه.

تم نقل إيفرون إلى المستشفى كإجراء احترازي، وخرج من المستشفى في صباح اليوم التالي، وأكد مدير أعمال إيفرون أنه "بخير" الآن.

ومن غير الواضح ما الذي قد يكون سبب المشكلة الصحية التي تعرض لها، أو ما إذا كان معرضًا لخطر الغرق.

جاء أحدث دور لإيفرون في الكوميديا الرومانسية الجديدة على منصة نيتفلكس، وهو فيلم A Family Affair، حيث ظهر أمام النجمة العالمية نيكول كيدمان بعد 12 عامًا من ظهورهما معًا لأول مرة على الشاشة في The Paperboy.

وكان قد أكد الممثل الشاب زاك إيفرون أنه سيشرفه أن يلعب شخصية الممثل الراحل ماثيو بيرى فى فيلم سيرة ذاتية عن حياته، كان بطل مسلسل Friends ، يخطط له قبل وفاته في 29 أكتوبر الماضى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع theguardian.