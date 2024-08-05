شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة وحفل توقيع لكتاب عن الدكتور عاطف عوض بمهرجان المسرح المصري والان مع تفاصيل الخبر

يخصص مهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، ندوة وحفل توقيع كتاب للدكتور عاطف عوض، والذي تم تكريمه خلال حفل افتتاح الدورة السابعة عشرة، (دورة سميحة أيوب)، ويدير الندوة الدكتور الفنان نشوي حسن، بحضور الدكتورة رشا يحيي مؤلفة كتاب الدكتور عاطف عوض، وتبدأ الندوة الساعة الثالثة مساء وتستمر حتي الخامسة بالمجلس الأعلى للثقافة.

الدكتور عاطف عوض يعد من أهم مصممي الاستعراض في مصر والوطن العربي، وله العديد من الأعمال الفنية التي قام بتصميم استعراضاتها سواء كانت مسرحية أو سينمائية أو مسلسلات، كما صمم استعراضات فوازير رمضان، وصمم أيضًا استعراضات الاحتفالات الوطنية وافتتاح وختام 12 مهرجان دولي.



اصدارات مهرجان المسرح المصري

أعماله التي قام بتصميم استعراضاتها في المسرح وصلت لحوالي (36) مسرحية، ومنها: ثرثرة فوق النيل، كعب عالي، كرنب زبادي، ألباندا، شارع محمد علي ، الزعيم، حزمني يا، بودي جارد، الملك لير، عفرتو، قصة الحي الغربي، يوليوس قيصر، بلقيس، الكنز، مراتي زعيم عصابة، ياطالع الشجرة، كازينو بديعة.

أما في السينما فقام بتصميم استعراضات حوالي ( 30) فيلما سينمائيا منها: الناظر، صاحب صاحبه، ميدو مشاكل ،على اسبابسي، جالا جالا، جعلتني مجرما، مفيش غير كده، مرجان احمد مرجان، بوشکاش، زهايمر، الكنز ، الانس والنمس، رشة جريئة ، طيور الظلام، صعيدي في الجامعة الأمريكية، في عز الضهر، وغيرها، كما قام بتصميم أكثر من ( 30) استعراض للفيديو كليب لبعض للفنانين منهم : أصالة - شيماء سعيد -مصطفي قمر - مدحت صالح - جنات - انوشكا - خالد عجاج.

مهرجان المسرح المصري يقام برعاية ودعم من وزارة الثقافة، والدورة الحالية تحمل اسم الفنانة " سميحة أيوب "، وتتكون اللجنة العليا لهذا المهرجان من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي و عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل ، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي ، المخرج إسلام إمام، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب وأ.عمرو البسيوني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم، وتستمر الفعاليات حتى يوم 30 يوليو 2024 الذي سيشهد حفل الختام .