جاد شويري يلتقي جمهوره في هذا البلد لأوّل مرّة

يستعدّ الفنّان اللبنانيّ، جاد شويري، لإحياء أوّل حفلٍ فنّيّ له في سوريا.

بهذه المناسبة، شارك “شويري”في الإعلان التّرويجيّ للحفل عبر “إنستغرام” وعلّق: “هل أنتم مستعدّون لأروع حفلة في سوريا، يوم ٩ آب/آغسطس الجاري”.

يشارك في الحفل إلى جانب “شويري” “الدّي جي” مادي كريمة.

أحدث أعمال جاد شويري، على صعيد الإخراج، أغنية ” رقصة إسبانيّ” للفنّان جورج وسّوف، الذي وصف شويري العمل معه بأنّه جميل جدًّا وبنفس الوقت مسؤوليّة كبيرة.

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من جهة أخرى، كشف جاد الشّويري، في لقاء سابق، أنّه سيطلق قريبًا أغنية بعنوان “بلبلة”، من ألبومه الجديد، تليها أغنية “ديو”، كما سيشارك لأوّل مرّة في دور تمثيليّ وهو متحمّس جدًّا لهذه التّجربة.