ابن نوال الزغبي يلفت الأنظار بوسامته.. صور جديدة نشرتها “الذهبية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة اللبنانية نوال الزغبي متابعيها على “إنستغرام” بصور لابنها جوي ديب الذي أصبح شاباً، وتغيرت ملامحه.

ولفت الشاب الأنظار بوسامته وبملامحه الشرقية التي تشبه كثيراً ملامح توأمه جورجي وشقيقتهما تيا، من حيث شعره الأسود الناعم وعينيه الكبيرتين، وارتدى الشاب “تي شرت” بيضاء من Dior مع بنطال جينز كلاسيكي، وبدا في غاية الهدوء أمام كاميرا والدته.

وأرفقت “النجمة الذهبية” الصور بالتعليق: “حبيبي وابني وحياتي جوي ديب”، مع “إيموجي” لرمز القلب.

ومن النادر أن يظهر جوي وشقيقه التوأم جورجي على السوشيال ميديا، ويفضّلان الابتعاد عن السوشيال ميديا للاستمتاع بحياتهما بعيداً من الأضواء.

لذلك تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور، ونالت إعجاب الآلاف منهم، وانهالت التعليقات التي تغزّلت بالشاب الوسيم، لافتين إلى أنه يشبه إلى حد كبير والده وشقيقته.