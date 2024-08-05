فيلم Inside Out 2 يحلّق بين الملايين.. هذا ما حققه في الأسبوع الماضي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: زادت إيرادات الجزء الثاني من فيلم الأنيميشن Inside Out بأكثر من 21 مليون دولار عن الأسبوع الماضي، حيث وصلت إلى مليار و527 مليونًا و262 ألف دولار في شباك التذاكر حول العالم، منذ طرحه يوم 14 يونيو الماضي، والعمل من إنتاج شركة ديزني.

وانقسمت إيرادات فيلم Inside Out 2 بين 622 مليونًا و162 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و905 ملايين و100 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمي.

ويأتي العمل استكمالاً للجزء الأول منه، الذي عرض بعنوان “Inside Out”، وتدور أحداث الجزء الأول حول العديد من المشكلات التي تتعرض لها فتاة صغيرة مع عائلتها ومع المجتمع المحيط بها، ويصور الفيلم العواطف والمشاعر الإنسانية التي تشعر بها الفتاة من خلال الغوص داخل عقلها، وما يدور به، ويقوم بالأداء الصوتي لشخصيات فيلم “Inside Out” عدد كبير من النجوم؛ منهم ديان لين وإيمي بوهلر وكايل ماكلاشلان وبيل هادر وفيليس سميث وكايتلين دياس، مدة عرض الفيلم 94 دقيقة.

ويستكمل العمل رصد مشاعر الطفلة الصغيرة والتي أصبحت مراهقة، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ: كيلسي مان وﺗﺄﻟﻴﻒ ميج ليفوف وبطولة ديان لين ومايا هوك وتوني هال وإيمى بويلر وليزا لابيرا وفيليس سميث.

وعرض الجزء الأول من فيلم “Inside Out” لأول مرّة في الدورة 68 من مهرجان كان السينمائي ولم يدخُل ضِمنَ المُنافَسة، وعرض في 19 يونيو 2015 في الولايات المُتّحدة، وبدأ عَرضُه في 6 أغسطس في دور العرض في الشرق الأوسط مُدبلجاً ومُترجمًا، وقد تلقّى الفيلم مُراجعاتٍ إيجابيّة وحازَ على إعجابِ النُقّاد والجمهور على حَدٍ سواء.