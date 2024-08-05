أغنية غيّرت حياتها.. أديل تنهار على المسرح خلال حفلها في ميونيخ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا أحد يشكّ في أنّ أديل واحدة من أكثر الأصوات المميّزة في التّاريخ.

لقد وصلت الفنّانة إلى ميونيخ يوم السّبت الماضي، لتقديم تجربة رائعة لجميع الحاضرين في حفل فنّيّ حاشد ومُبهر أحيته في السّاعات الماضية لينتهى بها الأمر بمنحهم واحدة من أكثر اللحظات عاطفيّة في عرضها.

قبل أداء أغنية “Someone Like You”، قرّرت أديل التّوقّف والتّحدّث مع معجبيها. وكانت على وشك أن تنفجر بالبكاء قبل أن تغنّي الأغنية، لكنها ألقت واحدًا من أكثر خطاباتها عاطفةً.

بدأت قائلة: “هذه الأغنية غيّرت حياتي. لقد كتبتها في وقت من حياتي عندما كنت في أدنى مستوياتي على الإطلاق”.

عبّرت الفنّانة البريطانيّة عن شعورها في ذلك الوقت “لم أكن أريد أن أكون في المنزل. كنت أبقى مستيقظة كلّ ليلة وأبكي وحدي كثيرًا. لم أرغب في رؤية زوجي أو الأصدقاء وأشياء من هذا القبيل. لقد كنت مكتئبة”.

أرادت أديل أيضًا إرسال رسالة إلى جميع الشّباب الذين حضروا حفلتها الموسيقيّة.

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“أتمنّى أن يخبرني أحدهم أنّه عندما كان عمري ٢١ عامًا، سيغنّي النّاس هذه الأغنية “شخص مثلك” يومًا ما. يمكننا أن نغنّي أغاني حزينة عندما نكون سعداء ولا بأس بذلك. أو أن نحزن ونغنّي أغاني سعيدة”. “هذه هي عبقريّة الموسيقى”، قالت الفنّانة قبل أن تؤدّي الأغنية التي غيّرت حياتها إلى الأبد.

وتتواجد أديل في ألمانيا حيث من المقرّر أن تحيي اكثر من عشر حفلات خلال جولتها هناك.