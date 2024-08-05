إلغاء حفل شيرين عبد الوهاب في إسطنبول للمرة الثانية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قررت الشركة المظمة لحفل شيرين عبدالوهاب، الذي كان مقرراً السبت في إسطنبول إلغاءه، بسبب الظروف التي تمر بها حاليا مع طليقها حسام حبيب. وهذا ثاني حفل لها، يلغى، بعد بيروت الذي كان مقرراً في 20 يوليو/تموز الماضي.

وكشف الشاعر بهاء الدين محمد تفاصيل زيارته للفنانة شيرين عبد الوهاب، وطمأن كل محبيها وجمهورها عليها بعد الأزمات المتعددة التى مرت بها الفترة الماضية.

وكتب عبر حسابه على فيسبوك: “أنا كنت مع الفنانة الإنسانة جدا شيرين عبد الوهاب، وأطمنكم عليها هي في أجمل حالاتها مع العائلة وبتنهي آخر لمسات لأغاني ومفاجآت من قلبها وبصوتها الجميل وإحساسها العالي”.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد أنهت أزمتها مع طليقها حسام حبيب، حيث تنازل الثنائى عن المحاضر التي حرراها ضد بعضهما، وعادت إلى منزل أسرتها بعد فترة من القطيعة، حيث تصالحت مع شقيقها محمد عبد الوهاب الذي كتب على حسابه: “اطمنوا هي بخير وفي أمان، ادعولها تبقي قوية وتعدي وتنسى كل ده وترجع تاني أحسن من الأول”.

لكن أزمتها لم تنتهي بعد، ويتساءل محبوها عن استمرار غيابها غير المبرر عن الساحة، وأنه يجب فصل الحياة الشخصية عن فنها.