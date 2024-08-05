فن ومشاهير

كيف ردت الفنانة بشرى عما أثير حول فارق السن بينها وبين زوجها خالد حميدة؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

انتقدت الفنانة بشرى، التعليقات المثارة حول فارق السن بينها وبين زوجها رجل الأعمال خالد حميدة، بعد الاحتفال بزفافها بالساحل الشمالي.

الفنانة بشرى، خلال ظهورها ببرنامج "حد النجوم" مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر قناة dmc، أكدت أن زوجها كان زميلًا لها في المدرسة بالابتدائي.

وقالت بشرى: "من بين التعليقات أن فارق السن بيننا 11 سنة.. ليه إن شاء الله؟، جبتوه منين، ده لا باين شكلا ولا موضوعا".

وأضافت: "دي تفاصيل بمنتهى السطحية، وبتضحكني جدا".

الفنانة بشرى، احتفلت بزفافها على رجل الأعمال خالد حميدة في حفل أقيم في الساحل الشمالي بحضور مجموعة من نجوم الفن، في مقدمتهم محمود حميدة، وسيد رجب، ورانيا يوسف، ولقاء سويدان، وغيرهم.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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