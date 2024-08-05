شكرا لقرائتكم خبر عن دياب يؤجل طرح أحدث أغانيه "اتدلع" حدادا على أرواح أصدقائه منتجي سينرجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر النجم دياب تأجيل طرح أغنيته الجديد أتدلع، والذى من المفترض طرحها هذا الأسبوع، وذلك حدادًا على أرواح المنتجين الأربعة أصدقائه حسام شوقى، فتحى إسماعيل، محمود كمال، تامر فتحى، والأغنية من كلمات وليد الغزالي، وألحان مدين، وتوزيع وسام عبد المنعم.

أغنية "اتدلع" التعاون الثاني بين دياب وآلاء لاشين، وذلك بعد تعاونهما فى أغنية "هروني بوس" من كلمات محمد النجار وألحان محمد يحيى وتوزيع توما.

يشار إلى أن آخر أعمال دياب مسلسل مليحة وعرض في رمضان الماضى، ولاقى نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك في بطولته كل من أشرف زكى، ميرفت امين، أمير المصرى، وعدد كبير من الفنانين، إخراج عمرو عرفة.

كما شارك دياب في بطولة فيلم السرب بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.