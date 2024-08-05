شكرا لقرائتكم خبر عن تامر فرج يغادر غرفة العمليات بعد إجرائه "المرارة".. وزوجته: ادعوا له والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت زوجة الفنان تامر فرج خروجه من غرفة العلميات بعد خضوعه لعملية المرارة، حيث علقت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى قائلة: يارب يتمم شفاك على خير يا حبيبى وترجع تتريق على كلامى زى عادتك، ولما أقولك ليه كده بس ترد تقولى اتجوز واحدة تانية، اتريق عليها يعنى تامر خرج من العمليات الحمد لله وتحت الملاحظة أدعوا له".

وتعرض الفنان تامر فرج مؤخرا لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى، ونشر تامر عبر حسابه بموقع إنستجرام تطورات حالته وكتب: "مبحبش صور المستشفيات أو أني أنشر حاجة عن حالتي الصحية بس حابب أشكر كل الناس الجميلة اللي قلقت عليا وأشكر الصحفيين اللي اتصلوا يسألوا عني حابب أطمن الجميع إن شاء الله حاجة بسيطة".

وأضاف تامر فرج: "أنا كنت محتاج أعمل عملية المرارة من قبل العيد لكن للأسف كنت بستهون وبأجل لغاية لما أخلص الشغل والمواعيد اللي ورايا ولغاية ما يجيلي فلوس، بس للأسف حصل مضاعفات بسبب التأخير وهضطر أستنى غصب عنى حوالي أسبوعين أعالج اللي حصل، وبعدين إن شاء الله أعمل عملية إزالة المرارة وهي عملية بسيطة إن شاء الله، أشكركم جدًا على إهتمامكم وآسف على قلقكم وأطمع في دعواتكم".

يذكر أن تامر فرج شارك فى دراما رمضان الماضى خلال مسلسل "بقينا اتنين" بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمى جمال، يوسف عثمان، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، من بينهم الفنان الراحل طارق عبد العزيز، والعمل من تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، إنتاج K media.