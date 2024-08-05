شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة فرقة بانورما البرشا: أصعب عرض شارع قدمنا كان محكمة القرية والان مع تفاصيل الخبر

بدأت منذ قليل ندوة الاحتفاء بفتيات البرشا مسرح الشارع بالمنيا بعد حصولهم علي جائزة مهرجان كان بفرنسا، عن فيلم رفعت عيني للسما، وذلك خلال فعاليات المهرجان القومي للمسرح في دورته السابعة عشر دورة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وبحضور فريق عمل الفيلم وهم المخرجة ندي رياض، والملحن أيمن حلمي، والمخرج أيمن الأمير، والمخرج المسرحي هاني طاهر، والممثل والمخرج عمرو عابد، والأستاذة بوسنينا سمير.

واستهل هاني طاهر حديثه عن مسرح الشارع في مصر كان في فرق كتير وكان أشهرهم في بور سعيد وفرقتنا التي تدعى حالة وفرقة أوطة حمرا وقدمنا عروض كثيرة في مصر وخارجها، ومسرح الشارع معتمد على التفاعل، من خلال قضايا نود مناقشتها، ومن خلال خبرتي أن من أفضل الفرق التي أقيمت في مصر هي فرقة البرشا لأنها تعتمد على البنات فقط وفي قرية بالصعيد، فهي فرقة خطر جداً.

ومن جانبه قالت يوستينا مؤسسة فرقة بانورما البرشا: بدأنا منذ 2011 ل 2014 وكنا نقدم مسرح عادي وليس مسرح شارع، وأنا كنت دائما أعمل في المسرح الكنسي ولكن شعرت في وقت أن هناك مشاكل كثيرة للبنات لا نستطيع التعبير عنها فقررنا أن نخرج من ذلك ونقيم فرقة، وبالفعل قدمنا عروض في قاعة ولكن لم يكن هناك جمهور، وقررنا في 2014 أن ننزل الشارع حتي نصل للناس، وكان أول عرض في الشارع هو محكمة القرية وكان أصعب عرض في حياتنا لأننا نحن من نقوم بمحاكمة قريتنا على غير المعتاد، وواجهنا الكثير من الأشياء الصعبة من تحرش ومضايقات، وكنا حينها تسع بنات وبعد هذا العرض أصبحنا ثلاثة فقط، بعدها قدمنا عروض تركز على مشاكل البنات.

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته المقبلة اسم الفنانة الكبيرة " سميحة أيوب "، ويستمر حتي يوم 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم، وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.



اسرة فيلم رفعت عينى للسما



الفنان عمرو عابد



المخرج أيمن الأمير



المخرجة ندا رياض



فريق عمل الفيلم