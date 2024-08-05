بعد شهر العسل.. ريم سامي تلجأ لصالة الـ "جيم" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة ريم سامي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورة لها داخل صالة "الجيم" الذي لجأت إليه عقب قضائها شهر العسل.

ونشرت ريم، الصور، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها بصحبة صديقاتها، مرتدية الملابس الرياضية.

واحتفلت ريم سامي بحفل زفافها على رجل الأعمال محمد المغازي، يوم الجمعة 17 مايو 2024.

جدير بالذكر أن، آخر أعمال ريم سامي مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلي، وإخراج محمد سامي.

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