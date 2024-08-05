فن ومشاهير

بعد شهر العسل.. ريم سامي تلجأ لصالة الـ "جيم" (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة ريم سامي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورة لها داخل صالة "الجيم" الذي لجأت إليه عقب قضائها شهر العسل.

ونشرت ريم، الصور، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها بصحبة صديقاتها، مرتدية الملابس .

واحتفلت ريم سامي بحفل زفافها على رجل الأعمال محمد المغازي، يوم الجمعة 17 مايو 2024.

جدير بالذكر أن، آخر أعمال ريم سامي مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلي، وإخراج محمد سامي.

ريم سامي

ريم سامي (1)

ريم سامي (2)

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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