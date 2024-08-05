ماذا قال الحلفاوي عن مباراتي مصر مع فرنسا والمغرب مع إسبانيا بالأولمبياد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على مباراتي مصر مع فرنسا والمغرب مع إسبانيا المرتقبتين في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024، والمقرر إقامتها اليوم الإثنين.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على "إكس: "اليوم مواجهة أوروبية إفريقية (عربية) في المربع الذهبي الأوليمبي لكرة القدم.. 7 مساء ، و 10 مساء".

وتقام مباراتا نصف نهائي أولمبياد باريس، اليوم الإثنين، حيث تلعب المغرب مع إسبانيا في تمام الساعة السابعة مساء، بينما تلتقي مصر مع فرنسا في الساعة العاشرة مساءً.

يذكر أن، منتخب مصر الأوليمبي فاز في المباراة السابقة على منتخب باراجواي بضربات الترجيح. فيما فاز منتخب المغرب الأوليمبي في المباراة السابقة على منتخب أمريكا.