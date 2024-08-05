"الموسيقيين" تعلن صرف إعانة شهرية 500 جنيه لمن تجاوز الـ 70 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قرر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، صرف إعانة شهرية استثنائية بقيمة 500 جنيه لمن تجاوز 70 عاما من أعضاء النقابة.

وكتب كامل ،عبر حسابه على فيسبوك: "رسميًا النقابة العامة والنقابات الفرعية تتلقى أوراق وطلبات كل الزملاء الأعضاء العاملين والمعاشات البالغين سن 70 عامًا ليتم صرف إعانة شهرية استثنائية بقيمة 500 جنيه، بالإضافة للمعاش والعلاج والروشتات تقديرًا لما قدموه وتكريمًا لكبر السن ومجابهة غلاء الدواء".

يذكر أن، مصطفى كامل أعلن مؤخرا عن تحقيق النقابة إيرادات بلغت 227 مليون جنيه خلال مدة وجوده على مقعد النقيب خلال عام وسبعة أشهر فقط.

وأشار نقيب الموسيقيين إلى أنه تسلم الإيرادات 69 مليون جنيه فقط، بينما حقق هو ومجلسه الحالي في فترة عام ونصف فقط مبلغ 158 مليون جنيه ليصبح الإجمالي 227 مليون جنيه.

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