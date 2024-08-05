بعد تصدره التريند.. ما علاقة عائلة الفنان طارق عبد العزيز بالشيخ الشعراوي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تصدر إسم الفنان القدير الراحل طارق عبد العزيز، التريند خلال الساعات الماضية بعد الاحتفاء بذكرى ميلاده التي وافقت أمس الأحد 4 أغسطس، إذ أنه من مواليد 1968، ورحل عن عمر ناهز الـ 55 عاما، إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء تصوير مشاهده بمسلسل "بقينا اتنين".

ونستعرض لكم علاقة الصلة بين عائلة طارق عبد العزيز والشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي في السطور التالية:

قال طارق عبد العزيز، في لقاء تليفزيوني سابق على قناة النهار مع الإعلامي عمرو الليثي: "أنا ولدت وسط عائلة.. أب كان موجه لغة عربية، وجدودي الاتنين كانوا واخدين العالمية في الأزهر، وأحد أجدادي كان صديق الشيخ الباقوري رحمة الله عليه هو وجدي، وكانوا هما والشيخ محمد متولي الشعراوي متلاصقين بشكل فظيع مع بعض".

وأضاف طارق عبد العزيز: "الشيخ شعراوي حاجة لوحده كدة مهما أخد من أساتذته من علم، فهو متفرد رحمة الله عليه، وكان صغيرا وقتها لما كان مع جدي والشيخ الباقوري".

جدير بالذكر أنه، من أبرز أفلام طارق عبد العزيز التي شارك فيها "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، و "همام في امستردام"، و "فيلم ثقافي"، و "أصحاب ولا بيزنس"، و "شرم برم"، و "كيمو وانتيمو"، و " دكان شحاتة" وغيرها.

ومن بين المسلسلات، التي قدمها الفنان الراحل طارق عبد العزيز "أم كلثوم" ، و "رجل الأقدار"، و "كناريا وشركاه"، و "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، و"أستاذ ورئيس قسم"، و "خارج السيطرة"، و "راجعين يا هوى"، و "آخر دور".

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