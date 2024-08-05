تطورات الحالة الصحية للفنان تامر فرج بعد خضوعه لعملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت زوجة الفنان تامر فرج، تطورات حالته الصحية عقب خضوعه صباح اليوم الإثنين، لعملية جراحية.

ونشرت زوجة تامر، صورة له عقب خروجه من العمليات، عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "يا رب يتمم شفائك على خير يا حبيبي وترجع تتريق على كلامي زي عادتك.. ولما أقولك ليه كده بس، ترد تقولي(أتجوز واحدة تانية أتريق عليها يعني)".

وأضافت: "تامر خرج من العمليات الحمد لله وتحت الملاحظة أدعوله".

وكان تامر فرج كشف خلال الساعات الماضية، عن خضوعه لعملية استئصال المرارة، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام".

وكتب تامر: "شكرًا لكل الأصدقاء والسادة الصحفيين الذين اهتموا بالسؤال عن حالتي الصحية، وأحب أطمن الجميع إن الحمد لله انزيمات الكبد اتظبطت، وهدخل أعمل عملية استئصال المرارة يوم الاثنين إن شاء الله، شكرًا لمحبتكم، وأرجو دعواتكم".

يذكر أن، أخر أعمال الفنان تامر فرج كان مسلسل "بقينا اتنين" إخراج طارق رفعت، بطولة شريف منير، رانيا يوسف، طارق عبدالعزيز، مروة عبدالمنعم، تامر فرج، ميمي جمال، عزت زين، يوسف عثمان.