بـ"الأسود".. منة عرفة تنشر جلسة تصوير جديدة من رحلتها بجزر المالديف (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة الشابة منة عرفة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا جديدة من جلسة تصوير خضعت لها خلال رحلتها الصيفية بجزر المالديف.

ونشرت منة، الصور التي ارتدت فيها إطلإلة بـ"الأسود"، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها بملابس صيفية جريئة أمام البحر.

وكانت منة عرفة نشرت خلال الأيام الماضية، صورا وفيديوهات لها من إجازتها الصيفية التي حرصت على قضائها بجزر المالديف.

يذكر أن، آخر أعمال منة عرفة كان مسلسل "ليل بنات" وعرض في السباق الدرامي لرمضان 2023 وهو بطولة سهير رمزي، هاجر الشرنوبي، ديانا هشام، حنان سليمان وهو من تأليف رانيا عاطف وإخراج عبد العزيز حشاد. بالإضافة إلى فيلم "أسود ملون" بطولة رنا رئيس، بيومي فؤاد، محمد كيلاني، ميس حمدان، أحمد فتحي، وإخراج حسن البلاسي.

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