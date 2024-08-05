شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عابد: فريق بانورما البرشا لديه طاقة إصرار كبيرة تخطو بها الصعوبات والان مع تفاصيل الخبر

قالت المخرجة ندى رياض خلال ندوة تكريم فريق عمل فيلم رفعت عيني للسما، خلال فعاليات المهرجان القومي للمسرح في دورته السابعة عشرة: أول مرة أشاهد فيها فرقة بانورما البرشا كان 2015 وعندما رأيتهم تحمست جدًا وتعرفنا سويًا وظللنا على تواصل، وفى وقت يوستينا طلبت مني أن أرسل لها بعض الأفلام كي يشاهدوها في القرية فتحمست أن أذهب وبدأت الفكرة تنير في رأسي، وبدأنا بعدها في ورشة الكتابة ووقعت أنا وأيمن في غرامهم، لأن لديهم منتج فني مختلف، ومن هنا بدأنا فكرة فيلم رفعت عيني للسما.

ومن جانبه قال الفنان والمخرج عمرو عابد: لم يكن لدي توقعات نهائي عندما ذهبت لإقامة ورشة لفرقة بانورما البرشا، فكنت في البداية أحتاج للتعرف عليهم بشكل أكبر ومن خلال التعارف بشكل أعمق، خلال تلك الرحلة عملت على أن يتعرفوا هم على أنفسهم بشكل أفضل، وكيف يكتشفون أنفسهم، التمثيل والفن بيساعدنا أن نعرف حقيقة مشاعرنا، الحاجة المشتركة في تلك الورشة مع الورش الأخرى هو أننا في أي ورشة نحاول أن نخلق أشباح وكلما بعدنا عن العاصمة تكون الأشباح أكبر، وأنا كنت أرى حواجز كثيرة وكانت طاقة الإصرار عند الفريق واضحة.

ومن جانبه قال الملحن أيمن حلمي: أعتمدنا في الأغاني على الأغاني المعروفة ونقوم بتغير الكلمات، والغناء الجماعي أصعب من الفردي، لانه يحتاج لتركيز أكبر، فكرت في الأول في أغاني الجنوب الغير معروفة، اختارنا الأغاني المناسبة سواء للغناء الجماعي أو الفردي وكانت بالفعل مختلفة، في الصعيد كل شيء صعب حقيقي وكانت تجربة جميلة على مستوى فريق العمل وفريق بانورما البرشا داعم لبعضهم البعض .

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته المقبلة اسم الفنانة الكبيرة "سميحة أيوب"، ويستمر حتي يوم 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم، وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ،الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.



اسرة فيلم رفعت عينى للسما



المخرج أيمن الأمير



المخرجة ندا رياض