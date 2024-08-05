عرض فيلم Cat And Dog في دور العرض المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

ينطلق فيلم Cat And Dog في السينمات يوم 7 أغسطس، تأليف وإخراج ريم كيريشي، يتم توزيعه بواسطة شركة Four Star Films.

تدور أحداث الفيلم حول مونيكا، مالكة القطة الشهيرة ونجمة الإنترنت ديفا، التي تجد حياتها مقلوبة رأسًا على عقب عندما تفقد حيوانها الأليف المحبوب.

تلتقي مونيكا بالصدفة مع اللص جاك، الذي يسرق ياقوتة ثمينة للغاية، ولكنه يُفاجَأ عندما يبتلع الكلب المتشرد شيشي الياقوتة.

من خلال سلسلة من الأحداث المثيرة، تجد مونيكا وجاك نفسيهما في رحلة برية شيقة من مونتريال إلى نيويورك للبحث عن ديفا وشيشي. يجب على الحيوانات الاعتماد على نفسها، غير مدركة أن هناك شرطي يسعى وراءهم لاستعادة الياقوتة بأي ثمن.

يضم الفيلم مجموعة من النجوم الصوتية البارزة، بما في ذلك فرانك دوبوسك، ريم كيريشي، وفيليب لاشو. يستكشف الفيلم موضوعات الصداقة، المثابرة، والروابط غير المتوقعة التي تتشكل بين الرفقاء الغير متوقعين على الإطلاق. وهو فيلم مناسب تمامًا للمشاهدة العائلية.

ينطلق الفيلم في دور العرض المصرية من خلال شركة فور ستار فيلمز. برجاء مراجعة مواعيد الحفلات مع دور العرض.