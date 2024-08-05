أحدث ظهور لـ علي ربيع أثناء تدريب "الملاكمة".. وأوس أوس ساخرًا: "ياه لو تلعب بقى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شارك الفنان علي ربيع جمهوره ومحبيه، صورة له داخل صالة الجيم، أثناء ممارسة رياضة الملاكمة.

ونشر "ربيع" صورة له وهو يرتدي قفازات الملاكمة "الكلابظات"، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".

وسخر محمد أسامة الشهير بـ"أوس اوس"، ورد في التعليقات على الصورة: "صوره تحفه ياه لو تلعب بقى".

وقدم الفنان علي ربيع بطولة عالماشي، الذي تم طرحه في موسم عيد الفطر السينمائي، وحقق حتى الآن في شباك التذاكر إيرادات تقترب من 12 مليون جنيه.

فيلم عالماشي بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبدالله، انتصار، عبدالله مشرف وعدد من نجوم الكوميديا، من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي (كيمز) وهدير الشريف وإخراج محمد الخبيري وإنتاج TMP للمنتج يوسف الطاهر.

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