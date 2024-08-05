مروة عبدالمنعم لبشرى: بطلي تقلديني في فساتيني وشياكتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نورهان ربيع

نشرت الفنانة مروة عبدالمنعم صورة جديدة لها وهي ترتدي فستان باللون الكحلي ومزين بالورود، كما نشرت صورة للفنانة بشرى وهي ترتدي نفس الفستان ولكن باللون الأسود.

وعلقت عبدالمنعم على الصور التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام، ومازحت بشرى قائلة: "بطلي بقى يا بشرى تقلديني في فساتيني وشياكتي ".

يذكر أن الفنانة مروة عبدالمنعم تقدم الآن برنامج تفاحة مصرية على قناة الشمس، كما أنها استضافت الفنانة بشرى في برنامجها قبل زفاف الأخيرة على رجل الأعمال خالد حميدة نجل زوجة الفنان محمود حميدة.