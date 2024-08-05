فن ومشاهير

مروة عبدالمنعم لبشرى: بطلي تقلديني في فساتيني وشياكتي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نورهان ربيع

نشرت الفنانة مروة عبدالمنعم صورة جديدة لها وهي ترتدي فستان باللون الكحلي ومزين بالورود، كما نشرت صورة للفنانة بشرى وهي ترتدي نفس الفستان ولكن باللون الأسود.

وعلقت عبدالمنعم على الصور التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام، ومازحت بشرى قائلة: "بطلي بقى يا بشرى تقلديني في فساتيني وشياكتي ".

يذكر أن الفنانة مروة عبدالمنعم تقدم الآن برنامج تفاحة مصرية على قناة الشمس، كما أنها استضافت الفنانة بشرى في برنامجها قبل زفاف الأخيرة على رجل الأعمال خالد حميدة نجل زوجة الفنان محمود حميدة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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