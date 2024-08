شكرا لقرائتكم خبر عن HBO تزيل الستار عن ملامح The Last Of Us للموسم الثانى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المنصة الأمريكية HBO، عن الملامح الأولى للموسم الثانى من مسلسل الدراما والحركة The Last Of Us، لتشوق جمهورها بدور كاثرين أوهارا الجديد، ونشرت الفيديو الجديد عبر مختلف قنواتها وحساباتها الرسمية لتعلن عن التريلر المقرر طرحه في 2025.

كما أزالت المنصة الأمريكية الستار عن أعمالها الجديدة والتي تضمنت الموسم الثالث من The White Lotus، والموسم الثالث من And Just Like That، والموسم الثاني من The Last of Us، تزامناً مع انتهاء الموسم الثاني من مسلسل House of the Dragon.

سيكون الموسم الثاني من The Last Of Us صعبًا بشكل خاص في التصوير، حيث تدور أحداثه بعد خمس سنوات من أحداث اللعبة والموسم الأول، إلى جانب عامل الوقت، يتم سرد القصة من منظورين: إيلي (بيلا رمزي)، والخصم الجديد آبي، الذي لم يتم اختياره بعد، وعندما سئل عما إذا كان دور آبي قد تم تحديده بالفعل، أجاب مازن بكلمة بسيطة "ربما".

وتتبع سلسلة "The Last of Us وفيها يلعب النجم بيدرو باسكال فى المسلسل شخصية "Joel"، أثناء سفره عبر الولايات المتحدة بسبب مرض مميت يُدعى فطر كورديسيبس، وكان يسافر مع فتاة صغيرة تدعى إيلى، تلعب دورها بيلا رامزى، والتي تلعب دورًا مهمًا في إيجاد علاج لطاعون الزومبي الذي دمر المجتمع.

بالإضافة إلى باسكال ورامسي، يشمل طاقم العمل جابرييل لونا في دور تومي شقيق جويل. ميرل داندريدج في دور مارلين، زعيم جماعة المتمردين "The Fireflies"، نيكو باركر في دور سارة ابنة جويل، وموراي بارتليت بدور فرانك، نيك أوفرمان في دور بيل، جيفري بيرس في دور بيري، وآنا تورف في دور تيس. كما سيظهر الممثلان الصوتيان تروي بيكر وآشلي جونسون ، اللذان لعبتا دور جويل وإيلي في ألعاب الفيديو ، في أدوار غير معلنة.