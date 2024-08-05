شكرا لقرائتكم خبر عن ديزني تحصد 3.1 مليار دولار إيرادات بأفلامها في 2024 بسبب D&W والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت شركة والت ديزني، إيرادات ضخمة في سوق السينما لعام 2024، والتي تخطت حاجز الـ3.1 مليار دولار حتي الآن منذ يناير الماضي، بعد أن حصد فيلمها الأخير Deadpool & Wolverine اكتساح الأسواق العالمية والمحلية بإيراداته التي تخطت حاجز الـ 824 مليون دولار ينقسمون إلى 395.6 مليون دولار محليًا و428.5 مليون دولار عالميًا.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة Deadline، فإن فيلم Deadpool & Wolverine تخطت إيراداته الجزأين الأول والثاني من السلسلة، حيث إنه الفيلم الثالث المصنف R على الإطلاق للشركة، وثاني أعلى إصدار عالمي لـلشركة في عام 2024 حتى الآن، بعد ان ساعد فيلم Inside Out 2، في دفع استوديوهات والت ديزني لتصبح أول استوديو يتجاوز 3 مليارات دولار عالميًا هذا العام.

يعد D&W فيلم الأبطال الخارقين الأعلى ربحًا على الإطلاق في لبنان وتركيا بينما تجاوز إجمالي الإيرادات حتى الآن إجمالي إيرادات أفلام Deadpool السابقة في إيطاليا وإسبانيا بالإضافة إلى هولندا وبولندا ومصر واليونان والإمارات العربية المتحدة وأوكرانيا والفلبين وماليزيا والهند، ويعد أفضل 5 أسواق حتى الان للفيلم هما: الصين (45.2 مليون دولار)، والمملكة المتحدة (42.4 مليون دولار)، والمكسيك (32.8 مليون دولار)، وأستراليا (24.6 مليون دولار)، وألمانيا (19.1 مليون دولار).

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فبعد أن لعب جاكمان ولفيرين (المعروف أيضًا باسم Logan) لأول مرة في فيلم X-Men لعام 2000، اصبح أكثر الممثلين أصحاب أطول فجوة في الظهور بالشخصيات، بعد ان حطم رقم ألفريد مولينا الذي كان يحمل الرقم القياسي سابقًا بعودته بدور دكتور أخطبوط في Spider-Man: No Way Home (2021)، بعد 17 عامًا من Spider-Man 2 (2004).

وسبق وأكدت مارفل لأول مرة إعادة إنتاج فيلم Blade مع علي في عام 2019، لكن المشروع واجه منذ ذلك الحين تأخيرات متعددة، بما في ذلك خروج المخرجين بسام طارق ويان ديمانج من الفيلم وإضراب نقابة الكتاب الأمريكية في عام 2023، ومن المقرر أن يتم عرض فيلم Blade لأول مرة في 7 نوفمبر 2025.