شكرا لقرائتكم خبر عن دياب لـ فاطمة مصطفى: وجود ممثلين فلسطينيين في مسلسل مليحة كان مصدر قوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجع الفنان دياب كواليس مسلسل مليحة الذى قام ببطولته خلال موسم دراما رمضان الماضى قائلاً أثناء حلوله ضيفًا على برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى على إذاعة 90.90 قائلاً بشأن وجود ممثلين فلسطينيين ضمن فريق العمل: "وجود الممثلين الفلسطينيين في مسلسل مليحة كان مصدر قوة كبيرة للعمل بصفة عامة وأثقل المسلسل وأعطاه قوة كبيرة".

استكمل دياب: "هذا الأمر يعود إلى أن الهدف من المسلسل من البداية هو القضية الفلسطينية والتوعية بشأنها، وبالتالي وجود ممثلين فلسطينين له دوره في إثقال الأمر بصورة أكبر".

هذا وشارك دياب ببطولة مسلسل مليحة، مع دور الضابط الذى يلعبه في الجيش المصرى، مبرزًا من خلاله تضحيات عديدة يبذلها الجنود والضباط في حماية الحدود المصرية، في حين لعب في فيلم السرب الذى يعرض حاليًا بدور العرض شخصية مغايرة تمامًا عما قدمه في مليحة.

وهو دور العقرب الذراع اليمنى للتكفيريين في ليبيا مقدمًا دور جديد لم يقدمه من قبل وثنائية مميزة مع أمير التنظيم الذى نصب نفسه خليفة، وهو الفنان محمد ممدوح.

فيلم السرب بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

ويؤرخ فيلم السرب لإحدى بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيا ذبحا فى ليبيا وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.