نيللي كريم تعود الى البطولات السينمائية

بعد تقديمها الفترة الماضية أعمالاً سينمائية عدة كضيفة شرف أو بطولة ثانية، تعود النجمة نيللي كريم إلى البطولات السينمائية، حيث تعاقدت على بطولة فيلم "صيف 67" الى جانب الفنان أمير المصري، وهو من إخراج وتأليف أبو بكر شوقي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته نيللي في الدراما خلال السنوات الماضية، وآخرها في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "فراولة".

وشاركت نيللي كريم في موسم رمضان الماضي بمسلسل "فراولة" الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي خفيف حول فتاة من الطبقة الاجتماعية الفقيرة تحب قراءة الفنجان، لكنها تطمح لأن تصبح ذات أهمية، وتبحث عن السعادة والطاقة الإيجابية حتى تكتسب أهمية كبيرة.

وشارك نيللي كريم في بطولة المسلسل عدد من الفنانين، بينهم: شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر، إلى جانب مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد علي.

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