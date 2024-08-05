من هي شريكة ابراهيم تشيليكول في مسلسله القادم؟

تعاقدت الممثّلة التّركيّة أمينة مريم رسميًّا على مسلسل “الانفصال جزء من الحبّ” إذ ستلعب دور البطولة إلى جانب الممثّل التّركيّ ابراهيم تشيليكول الذي سيجسّد شخصيّة كنان. أمّا أمينة فهي ستجسّد شخصيّة عفيفة.

المسلسل من إنتاج TMC لصالح منصّة نتفليكس. مؤلّف من ثماني حلقات والتّصوير سيبدأ في تشرين الأوّل/أكتوبر القادم.

وكان جمهور “تشيليكول” قد أعرب عن سعادته بعودة نجمه بعمل جديد ولكن في الوقت نفسه حزين خاصّة أنّ تشيليكول سيطلّ عبر منصّة رقميّة وليس عبر شاشة محليّة.

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نذكر أنّ الممثّل ابراهيم تشيليكول كان قد حقّق نجاحات كبيرة في أعمال دراميّة عديدة منها “كان يا ما كان في تشوكوروفا”.