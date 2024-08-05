"رايح أعمل المرارة طلع عندي القلب".. الفنان محمود عبد الغفار يكشف تفاصيل أزمته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الفنان محمود عبد الغفار تفاصيل تعرضه لوعكة صحية الفترة الماضية، وإجراء عملية قلب مفتوح وتغيير صمام بالقلب.

وقال "عبدالغفار"، في لقائه ببرنامج "الستات"، المذاع عبر قناة "النهار"، اليوم الإثنين، إنه أثناء خضوعه لعملية قلب مفتوح وتغيير صمام اكتشف الأطباء بالصدفة عن وجود مشاكل في القلب، وذلك خلال تحضيره لإجراء عملية في المرارة.

وأضاف: "خرجت من محنة المرض راضي بقضاء الله، عملت العملية وهي أقدار، والحمد لله الرضى شيء مهم جدا، وكل ما يكون الواحد راضي ومش شغال نفسه غير بنفسه ، كل ما بقى له جوائز".

آخر أعمال الفنان محمود عبد الغفار مشاركته في مسلسل إلا أنا الجزء الثاني، والذي عرض عام 2021 من إخراج أحمد يسري وتأليف يسري الفخراني.

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