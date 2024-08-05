"إن غاب القط" يجمع هنا الزاهد وآسر ياسين لأول مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعاقدت الفنانة هنا الزاهد على المشاركة في بطولة فيلم "إن غاب القط" الذي يجمعها للمرة الأولى بالنجم آسر ياسين.

وتستعد هنا لتصوير مشاهدها مع آسر ياسين وباقي النجوم المشاركين بالعمل، في النصف الثاني من شهر أغسطس الجاري، إخراج سارة نوح وتأليف أيمن وتار. وإنتاج شركة kay oh Pictures .

على صعيد آخر، تواصل هنا تصوير فيلم "ري ستارت" بطولة النجم تامر حسني، ويحمل الفيلم الطابع الكوميدي، ومن المقرر عرضه في 2024.

وبدأت هنا التحضيرات الخاصة بمسلسلها الجديد "الزواج سم قاتل" الذي تنافس به في موسم رمضان 2025، وتكتبه وتخرجه ياسمين أحمد كامل، إنتاج شركة ميديا هب.

وكان أخر الأعمال المعروضة لهنا الزاهد فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" بطولة هشام ماجد.